Catanzaro-Avellino, i convocati di Biancolino: si ferma Marchisano per lesione muscolare

Vigilia di gara per l'Avellino, che domani farà visita al Catanzaro in occasione della gara che si giocherà allo stadio 'Ceravolo' e sarà valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B: fischio di inizio del confronto fissato alle ore 17:15.

Non ha parlato alla stampa mister Raffaele Biancolino, ma son stati resi noti i convocati, che annoverano il portiere Pasquale Pane, alle prese con il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo ileo-psoas di sinistra. La lista degli assenti è comunque lunga, perché mancano anche Marco Armellino, che sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra, mentre lo stesso muscolo, ma nella parte destra, tiene fermo Roberto Insigne; out anche Andrea Favilli, che sta svolgendo il programma post operatorio dopo essersi sottoposto a intervento chirurgico di resezione ossea. Programma post operatorio, dopo l'intervento di sutura del menisco esterno, per Luca D’Andrea. Alessandro Milani, invece, sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al flessore destro.

La novità è rappresentata da Matteo Marchisano: in allenamento, il giocatore ha avvertito un fastidio, con gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore destro.

Di seguito, l'elenco dei disponibili:

PORTIERI: Innarilli, Daffara;

DIFENSORI: Cagnano, Cancellotti, Enrici, Fontanarosa, Manzi, Missori, Simic;

CENTROCAMPISTI: Besaggio, Gyabuaa, Kumi, Palmiero, Palumbo, Sounas;

ATTACCANTI: Biasci, Crespi, Lescano, Patierno, Panico, Russo, Tutino.