Spezia-Pescara 2-1, le pagelle: Artistico bomber di razza. Desplanches in versione para tutto

SPEZIA-PESCARA: RISULTATO FINALE

SPEZIA

Mascardi 6 - Intervento bellissimo su Olzer al 17. Per il resto impiegato poco o nulla.

Wisniewski 6 - Il migliore tra i suoi. Importante anche in fase offensiva.

Hristov 6 - Seconda da titolare nel giro di qualche settimana.

Beruatto 5.5 - Errore grave e decisivo sulla rete di Dagasso. Si divora il gol del vantaggio al 54'.

Vignali 6 - Prestazione di ordinaria amministrazione. Prezioso in fase di ripiego.

Kouda 6 - Resiste a un'ammonizione rimediata in avvio di gara ma non è sempre lucido nelle giocate Dal 81' Verde 6.5 - Ingresso decisivo, ha dato impulso e elettricità alla manovra offensiva dello Spezia.

Cassata 6.5 - Imbucata geniale e perfetta per il vantaggio di Di Serio. Dal un suo cross nasce anche il gol di Artistico.

Bandinelli 6 - Esce per infortunio. Sfortunato. Dal 20' Comotto 6 - Nel secondo tempo esce un po' dai radar, ma riesce comunque ad essere bravo nella pulizia e gestione del pallone.

Aurelio 6.5 - Una spin(t)a costante nel fianco della difesa del Pescara, dal primo all'ultimo minuto.

Di Serio 6.5 - Apre le marcature all'ottavo con un grande gol. Si affievolisce insieme ai ritmi della gara. Dal 69' Ibrahimovic 6 - Desplanches gli nega il gol con un grande intervento.

Soleri 5.5 - Anche lui colpevole sulla rete di Dagasso. In ombra nonostante una prestazione di sacrifico. Dal 69' Artistico 7 -

Ingresso in campo non solo prezioso ma anche decisivo. È suo il gol vittoria.

Roberto Donadoni 6 - Partita delicata, ma per larghi tratti dominata, che è comunque riuscito a portare a casa anche grazie ai campi, fatti al momento giusto.

PESCARA

Desplanches 6.5 - Non impeccabile sulla prima rete spezzina, ma tiene in partita i suoi per tutto l'arco della partita.

Capellini 5.5 - Sfortunato sul rimpallo che ha portato al gol vittoria di Artistico.

Brosco 6 - 45 minuti di attenzione, gestione e sacrificio. Esce all'intervallo per infortunio. Dal 45' Sgarbi 5.5- Non riesce a gestire la difesa ed i ritmi gara come fatto nel primo tempo da Brosco.

Gravillon 6 - In ritardo su De Serio al momento dell'1-0. È l'ultimo a mollare, anche in fase offensiva.

Corazza 5.5 - In difficoltà su Aurelio per tutta la partita.

Olzer 6 - Prestazione stoica e di qualità la sua, nonostante non fosse al 100%. Dal 85' Squizzato S.V.

Valzania -

Dagasso 6.5 - Letale a fine primo tempo nello sfruttare l'errore della difesa dello Spezia e pareggiare la gara. Dal 54' Caligara 5.5 - Il palo gli nega un grande gol al 63'. Per il resto incide poco.

Letizia 6 - Partita di sacrifico e per lunghi tratti perfetta, macchiata però da quella sfortunata deviazione che ha scaturito il gol vittoria di Artistico.

Tonin 6 - Ha l'occasione per portare in vantaggio i suoi ad inizio ripresa. Dal 68' Cangiano 5 - Ingresso in campo anonimo.

Di Nardo 5.5 - Altra prestazione di sacrifico, spalle alla porta, ma un attaccante per essere decisivo ha bisogno di segnare.

Emiliano Testini 5.5 - Il karma gli si ritorce contro, con Artistico che sentenzia il suo Pescara nel pieno recupero del secondo tempo. I cambi hanno inciso poco o nulla sulle sorti della gara pescarese.