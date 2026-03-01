Torino, D'Aversa: "Qui una squadra con un potenziale enorme, in difesa..."

Esordio vincente sulla panchina del Torino per Roberto D'Aversa. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "I complimenti vanno rigirati alla squadra. I ragazzi sono stati bravi a riportare in campo i pochi obiettivi che ci eravamo prefissati. Nel momento in cui chiedo coraggio ai ragazzi, le risposte devono arrivare come ad esempio da Simeone e Zapata che sono andati in gol entrambi. Hanno fatto una grande prestazione e sacrificio in tutto il campo, la squadra ha reagito positivamente e tutto diventa più semplice".

La fase difensiva è migliorata e il tecnico ha descritto così il lavoro fatto: "Sapevamo come lavoravamo sulle ampiezze. Potevamo avere dei vantaggi e dal punto di vista tattico hanno interpretato i ruoli nel migliore dei modi, dopo una partenza un po' contratta. Abbiamo giocato 70 minuti ad alta intensità: questa squadra ha nel potenziale la possibilità di non concedere gol agli avversari. Mi piace ragionare sugli aspetti positivi e voglio portare coraggio ai ragazzi. Ero consapevole comunque di trovare una squadra con un potenziale enorme, la scelta per me è stata semplice. Bisogna ragionare non sulla singola partita ma sul lavoro in totale: Dobbiamo essere soddisfatti sulla partita di stasera e con la testa alla prossima gara".

Chiusura del tecnico sulla tifoseria: "Noi abbiamo un obiettivo: quello di far tornare il nostro pubblico orgogliosi dei nostri giocatori. Ci sono delle scelte e non entro in merito. Il pubblico spinge, ci sono venuto spesso qui da avversario e per me è uno dei migliori d'Europa e ci impegneremo per far si che torni qui allo stadio".