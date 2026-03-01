Live TMW Torino, D'Aversa: "Simeone e Zapata possono coesistere. A Napoli è proibitiva, ma..."

Premi F5 per aggiornare la diretta

20.10 - Il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Lazio, valida per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 20.37 - Comincia la conferenza stampa di D'Aversa

Simeone più Zapata, come mai questa scelta? E si aspettava una reazione così dal Toro?

"Quando c'è un cambio in panchina, una reazione è anche normale. Sono contento dei gol degli attaccanti, abbiamo avuto coraggio a metterli subito per dare un segnale. Quando tutti vedono che Zapata e Simeone si sacrificano, tutti danno di più. Nel finale è uscita fuori la Lazio, ma sul risultato non ci sono dubbi. Per giocare insieme, devono sacrificarsi: hanno dimostrato di poterlo fare. Non abbiamo preso gol, ho cercato di far ragionare la squadra su aspetti positivi"

Era un 3-4-2-1 il suo modulo?

"Sì, questa è la dimostrazione che lo stesso sistema si può interpretare in maniera differente. Abbiamo cercato di occupare le ampiezze con Duvan ad attaccare la profondità. L'avevamo preparata così, e la squadra ha provato a farlo: ci può essere l'errore tecnico o di lettura, ma l'atteggiamento è quello giusto. E non era semplice. Non abbiamo fatto nulla, a Napoli è proibitiva ma nel calcio nulla è impossibile. Godiamoci la vittoria, poi testa a Napoli"

Cos'ha detto alla squadra?

"Che da stasera bisogna pensare alla prossima partita, avremo due giorni in meno rispetto al Napoli. Li ho gratificati e ringraziati. Ho detto loro che la vittoria era importante, ma non abbiamo fatto nulla"

Qual è stata la chiave per questa vittoria?

"Un po' tutto. Il cambio dell'allenatore e il mio avvento, anche il confronto che c'è stato con i nostri grandissimi tifosi. Ma maggiormente, quando si cambia in panchina, i ragazzi si sentono responsabili. In questo caso ha pagato una persona, ma le responsabilità vanno divise. Non era semplice, dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare"

Qual è il ruolo di Casadei?

"Dipende da chi gioca al suo fianco. Lo seguo da tanto tempo, è una mezzala d'inserimento e sfrutta la sua fisicità. E' un centrocampista che può fare 6-7 gol. Può fare la mezzala, o per giocare a due dipende da chi c'è al suo fianco"

Una settimana fa era un Toro con paura, oggi quale punto ha toccato per svoltare? E' sembrata un'altra squadra...

"Siamo partiti contratti, non tutti ma qualcuno sì. Ho toccato le corde giuste dicendo la verità: se ho deciso di venire qui, è anche per il valore dei giocatori. Pretendo molto da tutti, anche da me stesso, e abbiamo le qualità: ho ricordato a tutti che stavamo andando a giocare a pallone e di essere entusiasti, di ritenerci fortunati per ciò che sta accadendo nel resto del mondo. Dobbiamo ridare entusiasmo e fiducia, rispettando le regole"

Ore 20.47 - Termina la conferenza stampa di D'Aversa