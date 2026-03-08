Catanzaro-Empoli 3-2, le pagelle: Pittarello show, Cassandro si riscatta. Nasti non basta

Risultato finale: Catanzaro-Empoli 3-2



CATANZARO

Pigliacelli 6 - Non alcuna responsabilità su entrambi i gol segnati dall'Empoli, salvato invece dal palo su Saporiti. Per il resto non è chiamato a nessun grande intervento.

Cassandro 7 - Aveva da farsi perdonare un errore praticamente da zero metri, ma nel momento più importante non sbaglia. Rasoiata di destro, rimonta completata e gol da tre punti.

Antonini 6 - Si prende un rischio nel finale prendendosi un giallo e concedendo una punizione pericolosa all'Empoli, ma per il resto non soffre mai il duello con Nasti dietro.

Brighenti 6 - Con esperienza guida la retroguardia giallorossa, sbaglia sicuramente poco nei confronti ravvicinati con gli avanti dell'Empoli. Sempre preciso.

Favasuli 6 - Che fatica nel primo tempo, difficile tenere il passo di Elia. Poi esce il diretto avversario, guadagna metri e campo per far male sulla destra alla difesa dell'Empoli.

Pontisso 6,5 - Si incarica della battuta di tutti piazzati, sempre insidiosi per la difesa dell'Empoli. Non manca però l'animo battagliero, vince diversi duelli in mezzo al campo. Dal 85' Pompetti sv.

Petriccione 6,5 - Il voto poteva essere ancora più alto per quanto visto nel secondo tempo, paga l'erroraccio nel primo che spiana la strada al raddoppio dell'Empoli. Ma nel secondo tempo disegna calcio in mezzo al campo sempre a testa alta.

D'Alessandro 6 - La sua partita dura un tempo, discreto il suo apporto alla manovra offensiva del Catanzaro. Accompagna l'azione, spedisce in mezzo qualche pallone dalla sinistra. Dal 46' Alesi 6,5 - Entra con lo spirito giusto, bene il suo impatto con la sfida.

Liberali 6 - Un primo tempo al di sotto delle aspettative, dimentica Elia e spara addosso a Fulignati. Si scuote nella ripresa, ancora un assist stavolta per il primo gol di Pittarello. Dal 72' Nuamah 6 - Nel finale si lancia in qualche affondo per allungare i toscani.

Iemmello 7- Ad un tocco, il capitano del Catanzaro ha sempre l'idea giusta sulla trequarti. Riceve ed imbuca, come nell'azione che porta al secondo gol di Pittarello. Sempre protagonista. Dal 85' Frosinini sv.

Pittarello 8 - Come il numero di maglia, doppietta ed assist per l'ex attaccante del Cittadella che domina in area di rigore avversaria. Sgomita, sbraccia, si guadagna varchi ed è rapace in area di rigore. Poi da terra serve anche l'assist per il terzo gol di Cassandro. Perfetto. Dal 90' Koffi sv.

Alberto Aquilani 7 - Altri gol e spettacolo per il suo Catanzaro, sei nel giro di pochi giorni tra lo Stadio dei Marmi e il Ceravolo. Altra grande prova dei giallorossi che non si arrendono davanti a grandi difficoltà, si ritrovano sotto di due reti ma nella ripresa rientrano in campo con uno spirito diverso affidandosi a Pittarello e Iemmello. Rimonta con i fiocchi, la classifica diventa sempre più bella.

EMPOLI

Fulignati 6 - Finisce raccogliendo in fondo al sacco tre volte la sfera, ma salva il salvabile specie nel primo tempo quando nega la gioia del gol a Liberali da pochi metri.

Curto 5 - Apre la partita con l'assist vincente per la rete di Elia dopo nemmeno un minuto, regge sui primi attacchi ma poi comincia a soffrire le iniziative avversarie. Fatica e non poco a contenere Pittarello, si fa beffare alle spalle nell'occasione del gol che riapre i giochi. Dal 84' Bianchi sv.

Guarino 5,5- Comincia abbastanza bene come tutto l'Empoli, anzi sembra aver preso sin dall'inizio le misure di Pittarello. Poi è grande sofferenza, come tutto il reparto.

Obaretin 5,5 - Prova ad usare il fisico nei duelli individuali, ma anche lui finisce inghiottito nel secondo tempo dalle avvolgenti azioni offensive della squadra di Aquilani.

Ceesay 5 - Cambia fascia, comincia a destra e finisce a sinistra. Ma, soprattutto nella ripresa, non riesce a mettere un freno alla spinta dei padroni di casa e Cassandro imperversa senza sosta nel suo versante.

Yepes 6 - Prova a metterci tanto agonismo e tanta corsa in mezzo al campo, poi il giallo che ne limita l'intensità. Dionisi preferisce non rischiarlo e lo lascia negli spogliatoi nell'intervallo. Dal 46' Haas 5,5 - Fatica nel contenere i palleggiatori giallorossi.

Magnino 6 - Disegna un tracciante perfetto per l'inserimento vincente di Nasti, assist al bacio dell'ex Modena che poi nel secondo tempo anche lui finisce inghiottito tra le maglie giallorosse.

Elia 7 - Più di una sgasata, ma la sua sfida inizia nel migliore dei modi. Il più lesto di tutti a raccogliere il traversone di Curto dopo nemmeno un minuto per il vantaggio dei toscani. Primo tempo ad alta velocità. Dal 46' Candela 5,5 - In affanno, non riesce mai a proporsi davanti.

Saporiti 6,5 - Agisce da trequartista, il primo a passare i palleggiatori del Catanzaro. Ma quel palo è un sliding doors della partita, poteva chiudere la partita ma ha rianimato i giallorossi. Ottima gara però quella dell'ex Lucchese. Dal 66' Fila 5 - Gioca pochissimi palloni, non stuzzica la difesa del Catanzaro.

Ilie 5,5 - Partita da ex per il rumeno che viene schierato a sinistra della trequarti toscana, un buon primo tempo ma quando l'Empoli viene schiacciato dal Catanzaro finisce per non riuscire più a pungere. Dal 59' Ignacchiti 5,5 - Si vede pochissimo.

Nasti 6,5 - Un pallone toccato nell'area di rigore avversaria, un gol. Fa il suo, quando chiamato in causa sgomita ed insacca nell'unica vera occasione che ha a disposizione.

Alessio Dionisi 5 - E adesso? Era una grande occasione per il rilancio, soprattutto se il primo tempo finisce 0-2 per i toscani. Poi la conclusione di Saporiti, quel palo colpito che invece di chiudere la partita apre la rimonta giallorossa. Paga qualche assenza pesante, Elia esce dopo quarantacinque minuti la squadra si abbassa e presta il fianco al Catanzaro che alla fine punisce.