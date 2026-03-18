Szoboszlai era quasi del Milan, il retroscena di Boban: "Era chiuso, poi non si fece..."

Interessante retroscena raccontato da Zvonimir Boban a Sky Sport. Parlando delle qualità e della crescita di Dominik Szoboszlai, il dirigente croato ha regalato una chicca di mercato legata ai suoi tempi al Milan: "Szoboszlai nasce come 10, al Salisburgo e nell'Ungheria, giocava sempre dietro la punta. Era un ruolo problematico però, ora si è trasformato in un 8 puro che era l'unica logica per farlo diventare un campione. Talento estremo, vede il gioco e tocca la palla come pochi al mondo".

Sembra che le piaccia particolarmente...

"Ovvio che mi piace, l'avevamo già chiuso, poi non si fece… Un bellissimo giocatore, sono felice che abbia vinto la guerra con se stesso diventando giocatore vero. Non aveva velocità e uno contro uno per fare il dieci, non poteva proprio".