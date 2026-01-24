Cesena-Bari, le formazioni ufficiali: Longa opta per De Pieri-Rao sulla trequarti. C'è Dorval

Ha preso ufficialmente il via nella serata di ieri, la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, e vedrà però quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.

Tra questi, quello dell''Orogel Stadium - Dino Manuzzi', dove un Bari in cerca di riscatto e fresco di nuovo cambio in panchina fa visita al Cesena: tanta l'attesa intorno alla prima di Longo, che opta per De Pieri e Rao titolari, con Moncini che per il momento si accomoda in panchina.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi. All.: Mignani

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolaou; Mane, Verreth, Braunoder, Dorval; De Pieri, Rao; Gytkjaer. All.: Longo.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocata

Carrarese – Empoli 3-0

28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 15.00 Cesena – Bari

Ore 15.00 Frosinone – Reggiana

Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella

Ore 15.00 Mantova – Venezia

Ore 15.00 Monza – Pescara

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

*una gara in più