Cesena-Bari, le formazioni ufficiali: Longa opta per De Pieri-Rao sulla trequarti. C'è Dorval
Ha preso ufficialmente il via nella serata di ieri, la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, e vedrà però quest'oggi un ricco programma, che prenderà il via alle ore 15:00, con ben cinque confronti.
Tra questi, quello dell''Orogel Stadium - Dino Manuzzi', dove un Bari in cerca di riscatto e fresco di nuovo cambio in panchina fa visita al Cesena: tanta l'attesa intorno alla prima di Longo, che opta per De Pieri e Rao titolari, con Moncini che per il momento si accomoda in panchina.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi. All.: Mignani
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolaou; Mane, Verreth, Braunoder, Dorval; De Pieri, Rao; Gytkjaer. All.: Longo.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocata
Carrarese – Empoli 3-0
28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
*una gara in più