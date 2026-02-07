Spezia-Virtus Entella 1-1, le pagelle: Artistico da copertina, follia Guiu
Risultato finale: Spezia-Virtus Entella 1-1
SPEZIA
Radunovic 5,5 Poco impegnato nella prima frazione, viene trafitto dalla conclusione ravvicinata di Cuppone su cui ha forse qualche responsabilità. Sicuro nelle uscite alte per alleggerire la pressione.
Ruggero 5.5 Appare spesso in ritardo sulle sovrapposizioni di Di Mario. Fatica a trovare la posizione corretta in fase di non possesso. Dal 50’ Adamo 6 Dà una scossa sulla corsia destra. Con la sua velocità costringe l'Entella a restare più bassa, offrendo traversoni interessanti non sfruttati.
Hristov 6.5 - Comanda la difesa con la solita autorità e vince ogni duello aereo contro gli attaccanti avversari.
Beruatto 6 Partita di grande attenzione tattica. Si spinge spesso in avanti ma garantisce comunque equilibrio, chiudendo bene i varchi alle avanzate di Mezzoni.
Sernicola 6.5 L'uomo della provvidenza. Il suo salvataggio sulla linea nel finale vale quanto un gol e salva lo Spezia da una sconfitta che sarebbe stata pesantissima.
Cassata 5.5 Tanta foga agonistica ma poca lucidità. Commette troppi falli e rimedia un giallo che ne condiziona la ripresa. Dal 50’ Comotto 6 Entra con il piglio del veterano nonostante la giovane età. Gestisce il pallone con pulizia e prova a verticalizzare con coraggio.
Romano 6 Cerca di legare i reparti con discreto successo. Ha una buona chance dal limite, ma la sua conclusione finisce centrale tra le braccia di Colombi.
Valoti 6.5 Il riferimento tecnico della squadra. Ogni azione pericolosa passa dai suoi piedi. Esce malconcio dal brutto intervento di Guiu, espulso nell'occasione.
Aurelio 6 Svolge il compito con diligenza sulla fascia sinistra. Non rischia quasi mai la giocata individuale, preferendo la solidità difensiva.
Artistico 7 Il migliore dei suoi. Batte Colombi con una rovesciata da copertina.
Di Serio 5.5 Gara di sacrificio ma poco incisiva sotto porta. Viene spesso raddoppiato e non riesce a trovare lo spunto per liberarsi al tiro. Dal 63’ Skjellerup 6.5 Impatto fisico devastante. Mette in crisi Marconi e sfiora il gol.
Roberto Donadoni 5,5 La squadra ha un'identità chiara, ma manca di cinismo nel chiudere le partite. In superiorità numerica per oltre un'ora, non riesce a scardinare la retroguardia dell'Entella.
VIRTUS ENTELLA
Colombi 6.5 Sempre attento e reattivo. Nel finale è decisivo con un colpo di reni su Skjellerup, blindando il prezioso pareggio per i biancocelesti.
Parodi 6 Bada al sodo senza fronzoli. Contiene Aurelio con mestiere e non commette sbavature evidenti in fase di chiusura.
Alborghetti 6 Solido e concentrato. Fa a sportellate con Artistico per tutta la partita, limitando i danni nelle zone calde dell'area di rigore.
Marconi I. 6.5 Leader della retroguardia di Chiappella. Rischia molto nel contatto in area con Skjellerup, ma per il resto gioca una partita di altissimo livello agonistico.
Mezzoni 6 Cerca spesso il fondo per mettere cross invitanti. Cala vistosamente nel finale a causa della stanchezza.
Karic 6.5 Un vero motorino a centrocampo. Recupera una quantità industriale di palloni e si propone costantemente per far ripartire la manovra. Dal 90’ Del Lungo s.v.
Squizzato 6 Regia ordinata e precisa. Non rischia mai la giocata difficile, preferendo mantenere il possesso e dare respiro alla squadra. Dal 67’ Dalla Vecchia 5.5 Entra con troppa irruenza, rimediando un'ammonizione evitabile che rischiava di complicare il finale.
Di Mario 6.5 Sua l'intuizione che porta al pareggio. Pennella un pallone d'oro per Cuppone dopo una bella azione. Dal 90’ Turicchia s.v.
Guiu 4.5 L'unica nota stonata della giornata. Un'entrata fuori tempo e pericolosa su Valoti gli costa il rosso diretto, lasciando i compagni in trincea per oltre un'ora.
Franzoni 6 Lavora molto tra le linee per disturbare la fonte di gioco dello Spezia. Utile nel gioco aereo e nelle sponde per i compagni. Dal 90’ Nichetti s.v.
Cuppone 7 L'uomo del derby per l'Entella. Rapace in area di rigore, colpisce di piede con una coordinazione perfetta che non lascia scampo a Radunovic. Dal 74’ Tirelli 6 Entra e sfiora subito il gol del possibile colpaccio, fermato solo dall'intervento miracoloso di Sernicola sulla linea.
Andrea Chiappella 6.5 Prepara bene la gara, non si scompone dopo lo svantaggio e trasmette calma ai suoi anche in inferiorità numerica. Un punto meritato ottenuto con grinta.