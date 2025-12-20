Napoli, per Lucca spunta la pista inglese: gli azzurri preferirebbero cederlo all'estero

Spunta una pista inglese per Lorenzo Lucca. L'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro dell'attaccante in uscita dal Napoli: "Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio possono cambiare squadra. Entrambi hanno proposte più dall'estero che dall'Italia. Il Napoli vuole darlo più all'estero che a squadre di A. Per il prestito oneroso andrà prima riscattato il giocatore dall'Udinese. Comunque non escludiamo nulla sul loro futuro. Entrambi, infatti, ripeto, saranno due nomi da tenere in considerazione per il mercato di gennaio. In Premier ad esempio c'è il West Ham alla ricerca di attaccanti, vedremo".

L'estate scorsa

Per Lucca c'erano stati diversi interessamenti. Quello della Roma - ma solo in prestito con diritto di riscatto - e del Milan, ma alla fine era stato il Napoli a spuntarla con un prestito a 9 milioni con obbligo di riscatto a 26 milioni più bonus. Una cifra alta, pari a 35 milioni, che ora rischia di essere un ostacolo. Non solo perché costoso, ma attualmente è in prestito ed è difficile svincolarlo. Se è vero che ci sono diversi club che continuano a monitorarlo con interesse - anche la Juventus, la stessa Roma, il Cagliari - la sensazione è che in qualche modo troverà una sistemazione, pur dovendo sciogliere diversi nodi gordiani.

La valutazione

Il minimo per non fare minusvalenza, che significherebbe 25 milioni per giugno prossimo. Da capire se può bastare il prestito per questi sei mesi e poi eventualmente riportarlo al Napoli per giocarsi le proprie carte. Oppure, a quel punto, trovare un acquirente.