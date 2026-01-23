Cesena, Mignani: "Ostico preparare la gara col Bari per il cambio mister. Ma vogliamo vincere"

"Il Bari ha storia e blasone ma viene da un periodo difficile. Attenzione però, c’è appena stato il cambio di allenatore, che quasi sempre porta una ventata di entusiasmo e di novità. E per noi diventa più difficile preparare la partita, perché potrebbero cambiare alcune situazioni tattiche": nella conferenza stampa odierna, come si legge sull'edizione on line del Corriere di Romagna, ha esordito così il tecnico del Cesena Michele Mignani, che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bari, sfida per lui da ex.

E gara alla quale i romagnoli arriveranno con defezioni: "Durante la settimana abbiamo lavorato bene e vogliamo dare continuità alla vittoria di Reggio Emilia, ma avremmo delle assenze: mancherà Bastoni, mentre Blesa sta meglio. Con noi ci saranno anche i baby Zamagni e Galvagno”.

Ricordiamo intanto che la sfida, che si giocherà domani - sabato 24 novembre - all''Orogel Stadium-Dino Manuzzi', avrà inizio alle ore 15:00, e sarà valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie B, che prenderà il via proprio questa sera, per concludersi poi nella giornata di domenica (CLICCA QUI per il programma completo del turno).