Cesena, Mignani dopo il derby: "Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra grande carattere"

Il Cesena ha conquistato tre punti fondamentali nel derby contro la Reggiana, interrompendo una serie negativa che aveva portato un solo punto nelle ultime tre partite. Il tecnico bianconero Michele Mignani ha commentato la prestazione della sua squadra nel post-partita, evidenziando gli aspetti positivi ma anche le lacune emerse durante il match. La vittoria assume un valore particolare perché i tifosi cesenati non hanno potuto accedere allo stadio per motivi di ordine pubblico.

Mignani ha riconosciuto alcune imprecisioni della difesa ma ha contestualizzato gli errori considerando la qualità dell'avversario. "Abbiamo sempre di fronte un avversario che ha delle qualità", ha dichiarato il tecnico, citando giocatori come Gondo, Portanova, Girma e i subentrati Bozhanaj e Lambourde. La squadra ha concesso qualche occasione alla Reggiana, spesso nate da palloni persi che hanno generato ripartenze pericolose. "Qualche errore lo puoi concedere e spesso quando concedi qualche errore noi spesso lo paghiamo a caro prezzo", ha aggiunto Mignani. La difesa ha comunque alternato momenti positivi ad altri in cui la gestione del pallone poteva risultare migliore.

Il tecnico ha respinto l'idea di una crisi recente della squadra. "Con l'Empoli abbiamo fatto prestazione importante e meritavamo almeno il pareggio", ha affermato Mignani, che ha sottolineato come a Catanzaro gli episodi siano andati storti. La vittoria rappresenta un segnale importante per il carattere del gruppo. "Questa è una squadra che dimostra carattere in ogni partita", ha spiegato l'allenatore. La dedica della vittoria ai tifosi assume un significato speciale: "Li vorremmo sempre vicini e sappiamo la loro lealtà quando tifano Cesena in casa e fuori". Il derby aveva un valore particolare proprio perché i sostenitori bianconeri sono stati esclusi dallo stadio per disposizioni di pubblica sicurezza.

Il Cesena è andato in svantaggio per la quinta volta in stagione ma ha dimostrato capacità di reazione immediata. "Quello ci ha aiutato tanto", ha commentato Mignani riferendosi al gol del pareggio arrivato dopo pochi minuti. La squadra ha avuto tutto il secondo tempo per completare la rimonta. Il tecnico ha però sottolineato un aspetto critico: "Prendere gol spesso e andare sotto spesso non è una cosa positiva". La necessità è quella di migliorare l'approccio alle partite. "Dobbiamo sporcarci e incattivirci perché dobbiamo fare partite senza prendere gol", ha concluso Mignani. Nonostante le difficoltà, i ragazzi stanno conducendo un campionato che va oltre le aspettative iniziali.