Cesena, Mignani: "Chi vince esulta, chi perde spiega. Onestamente non ho molto da dire"

Il tecnico del Cesena, Michele Mignani, ha parlato al termine della sfida persa in casa contro il Bari: “Chi vince esulta, chi perde spiega. Io, onestamente, non ho molto da dire. La squadra ha fatto una grande partita. Ha dominato il match, ha creato e commesso qualche errore. Alla fine, siamo qui a fare i meritati complimenti al Bari, il resto non mi interessa. Se la palla è entrata o meno non mi interessa. Hanno centinaia di tecnologie per controllare e se affermano che non sia gol sarà così".

Sulla posizione di Ciervo: "Mettere Ciervo a lavorare da mezz’ala con Berti, con Magni dietro poteva darci dei vantaggio. È un ragazzo giovane, ha bisogno di giocare e crescere. Oggi, secondo me, ha fatto la sua parte. Sono incavolato, perché il Cesena ha fatto una ottima partita. Penso che oggi sia mancata la “zampata” vincente in area di rigore sommata a una buona dose di sfortuna".