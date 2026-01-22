Colpo del Pescara, Sebastiani riporta in Abruzzo Gastón Brugman
TUTTO mercato WEB
Gastón Brugman torna al Pescara. Secondo quanto riportato da Sky, è fatta per il ritorno del centrocampista uruguaiano classe ’92, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Nashville negli Stati Uniti.
La trattativa è stata condotta direttamente dal padre del calciatore insieme al presidente biancazzurro Daniele Sebastiani.
Per Brugman si tratta della terza avventura in Abruzzo: la prima tra il 2013 e il 2015, la seconda dal 2016 al 2019, periodi nei quali è diventato uno dei punti di riferimento del centrocampo pescarese.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile