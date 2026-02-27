Pescara, Brugman sul Palermo: "Dobbiamo temere più noi stessi dei rosanero"

“Cosa temo del Palermo? Con tutto il rispetto dobbiamo temere più noi stessi”. A margine di un evento il centrocampista del Pescara Gaston Brugman ha parlato così della sfida contro i rosanero in programma domenica in cui sarà uno degli ex viste le 14 presenze collezionate coi siciliani nel 2015/16: “Putroppo commettiamo errori che non ci permettono di vincere e il demerito è soprattutto nostro”.

Il regista biancazzurro poi si sofferma sulla fiducia che nutre nel gruppo: “La squadra c’è, siamo al fianco del mister e abbiamo la grinta giusta per affrontare questa gara. Anche io ora mi sento al top della condizione. - conclude l’uruguayano – Siamo convinti delle nostre potenzialità, ma dobbiamo prestare maggiore attenzione in alcuni momenti delle partite”.