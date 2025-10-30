Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Crisi improvvisa in casa Palermo, Inzaghi medita dei cambi per ripartire contro il Pescara

Tommaso Maschio
Oggi alle 10:40
Un punto nelle ultime tre partite, con due sconfitte consecutive, hanno frenato la corsa del Palermo in maniera abbastanza improvvisa e inaspettata visto che la squadra rosanero sembrava fosse sul punto di spiccare il volo. Per questo il tecnico Filippo Inzaghi si sta interrogando su come ripartire a partire dalla sfida contro il Pescara in programma sabato dove i rosanero dovranno andare alla ricerca della vittoria come sottolineato dallo stesso mister nel post gara col Monza (“La squadra è affranta ma determinata a riprendersi, abbiamo bisogno di vincere già sabato con il Pescara, ci vuole la scintilla giusta, mi auguro che la gente ci stia vicina com’è stato finora”.

Come si legge sul Corriere dello Sport Inzaghi starebbe meditando dei cambi, senza stravolgere il lavoro svolto fino a oggi, per cercare di dare al suo Palermo non solo compattezza e intensità, ma anche un gioco più propositivo che possa permettere ai giocatori di maggiore qualità di metterle in mostra anche per rivitalizzare un attacco che finora non ha reso secondo le aspettative come dimostrano le quattro gare, su dieci giocate, chiuse senza reti. Il mercato di gennaio del resto è ancora lontano, anche se la società sarà vigile qualora dovesse servire qualche rinforzo per migliorare ulteriormente la rosa e limare i difetti che ancora persistono.

Contro il Pescara in difesa dovrebbe tornare Bani, che ha messo velocemente alle spalle i problemi fisici, ma anche altri reparti potrebbero vedere l’inserimento di giocatori più freschi di gamba e di testa come potrebbero essere il centrocampista offensivo Vasic e l’attaccante Corona che non hanno demeritato quando sono stati buttati in campo contro il Monza.

