Inter, per l'algoritmo non c'è crisi: i nerazzurri restano decisamente favoriti per lo scudetto
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Il momento di difficoltà dell’Inter, senza vittorie nelle ultime tre giornate di campionato, non cambia di molto le dinamiche della lotta scudetto. Al di là delle speranze dei tifosi di Milan e Napoli, è quanto emerge dai calcoli dell’Opta Predictor.
L’algoritmo, che simula migliaia volte le partite ancora in programmo, integrando diverse variabili, continua a vedere l’Inter decisamente favorita. I nerazzurri avrebbero infatti l’89,48% di possibilità di vittoria del campionato.
Decisamente più basse le speranze della squadra di Massimiliano Allegri, fermo al 6,16%, per non parlare del Napoli di Conte al 4,19%. Poi, si sa, in campo non vanno gli algoritmi.
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