Faticanti può essere tutto bianconero. La Juve pensa di attivare l'opzione per il riscatto dal Lecce

Le ottime prestazioni in Serie C, culminate con la convocazione da parte dell'Italia Under 21 di Silvio Baldini, stanno convincendo la Juventus di puntare su Giacomo Faticanti anche in futuro. Il centrocampista classe 2004 infatti, come riportano i colleghi di Tuttoc.com, potrebbe vestire ancora a lungo la maglia bianconera.

Faticanti è arrivato due estati fa in prestito dal Lecce e con la maglia della formazione Next Gen ha collezionato finora 60 presenze con due reti e quattro assist all'attivo (33 presenze, due reti e un assist in questa stagione). Il ventunenne è una delle colonne della formazione di mister Brambilla che milita in Serie C e per questo il club starebbe pensando di attivare l'opzione d'acquisto e riscattare il cartellino dai salentini.