Dino Zoff: "L'Inter può resistere fino alla fine. Mondiali? Sarebbe un fallimento non andarci"

“Che abbiano qualche speranza è certo”. Dino Zoff, intervistato da SoccerMagazine, commenta così i sogni di rimonta di Milan e Napoli: “Anche se sono solo 6 punti, credo che sulla carta l’Inter abbia buone possibilità di resistere fino alla fine, perché il potenziale di rosa è buono. Certo, le altre devono avere quella speranza, però credo che i favori del pronostico siano tuttora con l’Inter, dai”.

Come vede il ritorno di Totti alla Roma?

“È un nome importante per la storia della Roma e di sicuro non ci starebbe male, insomma. Poi la posizione non so quale possa essere, se di immagine o altro”.

Mercoledì gli spareggi Mondiali…

“Credo che la Nazionale sia sempre importante per tutte le squadre, al di là del tifo che uno può avere per l’una o per l’altra, ecco. Speriamo che riesca a qualificarsi, perché sarebbe veramente triste. Il calcio italiano fuori per la terza volta dai Mondiali sarebbe un fallimento completo”.