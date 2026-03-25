Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

MILAN, SCATTO PER GORETZKA, PIACE SEMPRE GILA E CHUKWUEZE PORTA 24 MILIONI NELLE CASSE. PER L'ATTACCO TUTTO SU CASTRO? INTER, GRANDI NOTIZIE: VICARIO HA DETTO SI. IL BARCELLONA SPINGE FORTE SU BASTONI, PRONTO IL CAPITALE DA INVESTIRE IN ESTATE. DA VIALE DELLA LIBERAZIONE AVANCE PER IL FUTURO PARAMETRO ZERO CASEMIRO. JUVENTUS, OCCHIO ALL'INTER MIAMI PER BERNARDO SILVA. KOLO MUANI INSISTE, VUOLE INDOSSARE DI NUOVO LA MAGLIA BIANCONERA. RUDIGER SOGNO IN DIFESA, MA QUANTI OSTACOLI. LAZIO, OCCHIO ALLE SIRENE DI PREMIER LEAGUE PER TAYLOR.



Il Milan ha deciso di provarci per Leon Goretzka, centrocampista di 31 anni, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco: arrivano conferme pure da ambienti vicini al club bavarese. I rossoneri si sono mossi a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza, e in queste settimane proveranno lo scatto in avanti. Inter, Juve, Atletico Madrid e Arsenal le principali antagoniste, ha la piena stima di Allegri. Ma lo stipendio è alto, da 9 milioni più bonus ricevuto dal Bayern negli ultimi anni. Servirebbe, dunque, un’offerta da 6-7 milioni più premio alla firma per convincere il centrocampista.

Intanto piace sempre Mario Gila della Lazio per la difesa. Il centrale spagnolo è finito anche nel mirino dell’Aston Villa, che potrebbe proporre alla società di Claudio Lotito una cifra vicina ai 25 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto di Gila sia tra solo una stagione.

Iil Fulham sembra voler trattenere Samuel Chukwueze in Premier League. Se il giocatore dovesse dare l’ok al trasferimento, il Milan riceverebbe un bonifico da 24 milioni di euro, con una plusvalenza da oltre 15 milioni rispetto al prezzo d’acquisto. L’esterno nigeriano fu preso dai rossoneri dal Villarreal nell’estate del 2023 per 19,5 milioni più 8 di bonus, non tutti raggiunti nel corso dei mesi con la casacca del Milan.

Manca sempre un bomber là davanti ad Allegri, per questo si sta valutando il profilo di Santiago Castro. L'attaccante argentino del Bologna ha un cartellino dal valore di 40 milioni di euro, non uno di meno. Con la Premier League che rappresenta una concorrente di livello. Nei mesi scorsi, infatti, West Ham e Nottingham Forest avevano mostrato apprezzamento per il Torito, forti di una potenza economica che non avrebbe problemi a pareggiare le richieste rossoblù.

L'Inter punta con forza su Guglielmo Vicario. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo il viaggio del direttore sportivo Piero Ausilio a Londra, anche gli ultimi dubbi sono stati fugati: il portiere del Tottenham è il primo obiettivo per i nerazzurri. C'è da mettere in piedi una trattativa con gli Spurs e ora è arrivato il tempo delle decisioni definitive. Per ragioni tecniche e anche di opportunità è il favorito numero uno per ereditare il ruolo di titolare da Sommer. La novità degli ultimi giorni riguarderebbe l'ok totale che lo stesso Vicario ha dato all'Inter. L'idea del classe '96 è quella di dare priorità totale al club di Viale della Liberazione.

Alessandro Bastoni strizza l'occhio al Barcellona. Mentre il club catalano è concorde quasi totalmente nello sferrare il blitz per il difensore dell'Inter. Il direttore sportivo Deco e il resto della dirigenza, secondo i colleghi spagnoli, apprezzano enormemente le sue doti in uscita palla al piede, oltre alla qualità tecnica e la prospettiva a lungo termine. In pratica lo reputano come un difensore non solo per il presente ma anche per i prossimi 10 anni. Pezzo del puzzle ideale per il gioco dal basso ricercato da mister Flick. Il nazionale italiano, classe '99, ha un contratto con l'Inter fino al 2028, ma il Barcellona ritiene di poter negoziare l'affare attorno ai 60 milioni di euro.

Indiscrezione dal Brasile vuole che l'Inter abbia corteggiato Casemiro per convincerlo a vestire nerazzurro tra pochi mesi. In scadenza e già dichiarato partente dal Manchester United, il centrocampista brasiliano di 34 anni è stato contattato dal club meneghino, oltre che da realtà dell'Arabia Saudita e della MLS. C'è da risolvere il nodo ingaggio, percependo 18 milioni netti a stagione dai Red Devils.

L'Inter Miami fa concorrenza a Juventus e Barcellona per Bernardo Silva. La squadra dove milita Lionel Messi avrebbe già bussato alla porta del giocatore. La suggestione di giocare fianco a fianco con il fuoriclasse argentino è forte per il centrocampista portoghese, eppure preferirebbe raggiungere una destinazione ancora da vertice. Altamente competitiva, insomma. Senza lasciare l'Europa.

Randal Kolo Muani è nuovamente tornato nel mirino della Juventus. L'attaccante del Tottenham a fine stagione tornerà al PSG, ma i bianconeri vogliono acquistarlo a titolo definitivo, ora che il suo contratto è in scadenza nel 2028. Uno spartito che si ripropone, visto quanto accaduto la scorsa estate, ma stavolta il costo dell'operazione sarà più basso. Intanto gli agenti del giocatore hanno dato massima disponibilità al trasferimento a Torino. Il francese di 27 anni non ha mai smesso di sperare di tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora. A gennaio c'era stato un timido interesse, ma non se ne è fatto di niente. Chissà che il momento per un nuovo matrimonio non arrivi tra pochi mesi.

La Juventus vira su Antonio Rudiger. Prima chiamata esplorativa tra l'agente del difensore ex Roma e Comolli già andata in scena. Un'operazione non semplice da tanti punti di vista, in primis la concorrenza dell'Arabia Saudita e soprattutto della Premier League. Poi viene l'aspetto economico: il tedesco guadagna attualmente 10 milioni di euro, cifra fuori portata per la Juventus che potrebbe arrivare al massimo a 5-6 milioni di euro all'anno più un eventuale bonus alla firma. Infine lo scoglio Alvaro Arbeloa: il tecnico spagnolo, arrivato come semplice traghettatore e autore di una partenza a rilento, in Champions League contro il Manchester City ha fortemente convinto e non è da escludere una sua permanenza nel caso in cui il percorso europeo dovesse andare avanti. A quel punto, una delle prime richieste a Florentino Perez sarebbe proprio quella di trattenere Rudiger almeno per un altro anno a Madrid.

La crescita costante di Kenneth Taylor dal momento del suo arrivo alla Lazio nel mercato di gennaio non è passata inosservata, con diversi club europei che hanno già messo nel mirino l'ex Ajax. Alcune importanti società di Premier League abbiano già bussato alle porte di Formello per prendere informazioni sul classe 2002 che dal giorno del suo arrivo in Serie A ha messo insieme 11 presenze in campionato con 3 gol all'attivo. Al momento una partenza in estate non è nei programmi, anche se molto dipenderà ovviamente dal tipo di proposte che potranno arrivare sulla sua scrivania. Ma il patron biancoceleste ascolterà eventuali offerte a partire dal doppio rispetto a quanto pagato solo pochi mesi fa, con Taylor che arrivò dall'Ajax per 15 milioni più 3 di bonus.

SALAH DICE ADDIO AL LIVERPOOL, ANCHE GRIEZMANN LASCIA L'ATLETICO A FINE STAGIONE. KLOPP SBOTTA: "REAL? BASTA SCRIVERE SCHIFEZZE". TUDOR E ROSENIOR A RISCHIO, XABI ALONSO IL DOPO-SLOT? SCHLOTTERBECK VICINO AL RINNOVO COL BORUSSIA DORTMUND. L'AGENTE DI HAKIMI SMENTISCE LE VOCI SUL REAL: "FELICE A PARIGI"

A Liverpool finisce un'era. Mohamed Salah ha annunciato che chiuderà la sua avventura con i Reds al termine della stagione 2025-26, mettendo la parola fine a un capitolo straordinario durato nove anni. La futura destinazione dell'egiziano, però, ancora non è nota.

Anche l'Atletico Madrid perderà il suo leader in estate. Antoine Griezmann lascerà l'Atletico Madrid e proseguirà la sua carriera negli Stati Uniti. L’attaccante francese ha firmato con l’Orlando City e si trasferirà in Major League Soccer a partire da luglio 2026.

Le indiscrezioni sul possibile ritorno in panchina di Jurgen Klopp continuano ad emergere, ma il tecnico tedesco ha deciso di intervenire in prima persona per smentire tutto, mostrando anche una certa irritazione per le notizie circolate: "Non so se dietro ci sia l’intelligenza artificiale o delle persone, ma ormai basta scrivere qualsiasi cosa e poi tocca a me smentire. Dovete disciplinarvi, darvi un codice e smettere di scrivere schifezze. Se il Real Madrid avesse chiamato, lo sapremmo. Non ci hanno chiamato nemmeno una volta, e neanche il mio agente ha ricevuto nulla".

La posizione di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è sempre più in bilico. La pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Nottingham Forest nell’ultimo turno di campionato ha aggravato una situazione già delicata, lasciando gli Spurs a un solo punto dalla zona retrocessione in Premier League. Un rendimento al di sotto delle aspettative che ha acceso i riflettori sul futuro dell’allenatore croato, che rischia la panchina: al suo posto potrebbe arrivare Adi Hutter.

Anche il momento del Chelsea è difficile e la pressione attorno a Liam Rosenior continua a crescere dopo una serie di risultati negativi. I Blues sono scivolati al sesto posto in Premier League e sono stati eliminati dalla Champions League, un bilancio che ha alimentato il malumore dei tifosi proprio alla vigilia di un ciclo di partite decisivo.

Le voci di un possibile ritorno di Achraf Hakimi al Real Madrid non si placano. L’agente del difensore marocchino, Alejandro Camaño, ha però smentito con decisione le indiscrezioni circolate nelle ultime ore in Spagna, chiarendo che il giocatore è "molto felice al Paris Saint-Germain" e non ha alcuna intenzione di lasciare Parigi.

La partita sul futuro di Nico Schlotterbeck sembra finalmente avvicinarsi alla conclusione. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il 16 marzo si è tenuto un vertice con il Borussia Dortmund, in cui il club ha ricevuto segnali incoraggianti dal difensore, pronto a rinnovare fino al 2031 con una clausola di 60 milioni attivabile solo tra un anno.

Il progetto di Arne Slot vacilla. Dopo un investimento record di 483 milioni di euro e un cammino in Premier molto deludente, sono giorni difficili per l’allenatore olandese. La qualificazione ai quarti di finale di Champions League offre una tregua momentanea, ma i risultati altalenanti stanno logorando la fiducia della dirigenza. Così, si torna a parlare insistentemente di Xabi Alonso, che però vorrebbe aspettare la fine della stagione per subentrare.