Balotelli segue dal vivo il suo Al Ittifaq. Che perde 3-2 contro Andrea Pirlo

Mario Balotelli è pronto per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura a Dubai con l'Al Ittifaq, club con cui ha firmato un contratto che avrà validità due anni e mezzo, quindi fino al giugno 2028.

Nelle scorse ore Supermario è volato negli Emirati Arabi Uniti, ha firmato il contratto e si è cimentato per la prima volta nella nuova avventura, la prima per lui al di fuori dell'Europa. E quest'oggi era presente allo stadio per seguire dal vivo la sua nuova squadra. Ironia della sorte, il suo Al Ittifaq ha perso 3-2 contro lo United Fc, squadra allenata da un altro grandissimo ex azzurro come Andrea Pirlo.