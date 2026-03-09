Sampdoria, caccia al nuovo tecnico: Mancini chiede troppo. Iachini in pole, Pagliuca l'alternativa
Dopo l’esonero di Salvatore Foti e Angelo Gregucci, la Sampdoria ha deciso di affidare momentaneamente la panchina ad Attilio Lombardo. L’ex bandiera blucerchiata guiderà la squadra ad interim insieme a Nicola Pozzi, con il compito di traghettare il gruppo in una fase delicata della stagione.
Nel frattempo il club sta valutando diversi profili per la successione. Tra i primi contatti c’è stato anche quello con Roberto Mancini, che però avrebbe chiesto un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione per tornare sulla panchina doriana, cifra che rappresenterebbe comunque un dimezzamento rispetto allo stipendio attualmente percepito in Qatar.
Le richieste dell’ex commissario tecnico sono però considerate troppo elevate dalla società. Per questo motivo Lombardo potrebbe restare alla guida della squadra almeno per le prossime tre giornate, mentre la dirigenza continua a lavorare sul possibile nuovo allenatore.
Tra i nomi valutati nelle ultime ore il più caldo sembra essere quello di Beppe Iachini (che tratta per un anno e mezzo di contratto), con Guido Pagliuca che resta un’alternativa sul tavolo.
