Da Vicari e Partipilo fino a Cuni, come può cambiare il mercato del Bari con Longo

Il ritorno in panchina di Moreno Longo a Bari, con l'addio del direttore sportivo Giuseppe Magalini e la promozione di Valerio Di Cesare, potrebbe cambiare il mercato del club pugliese. Torna infatti in auge il nome di Valerio Mantovani per la difesa visto che il centrale è uno dei suoi fedelissimi. Il classe '96, attualmente al Mantova, è però fermo da circa quattro mesi per uno strappo al polpaccio e per questo andranno fatte serie valutazioni sulle sue condizioni prima di un eventuale assalto al giocatore.

Restando in difesa, come riporta Tuttobari.com, potrebbe cambiare il destino di quel Francesco Vicari che era dato in uscita dopo essere finito ai margini del progetto di Vivarini. Il giocatore era finito nel mirino di diversi club di Serie B - Mantova e Reggiana le più decise -, ma al momento è tutto congelato in attesa delle decisioni del nuovo allenatore che dovrà valutare da vicino la situazione prima di prendere le proprie decisioni. Destino simile a quello del centrale anche per il fantasista Anthony Partipilo anch'egli finito ai margini della prima squadra nelle ultime settimane. Appare comunque difficile che i due possano essere reintegrati pienamente in squadra.

Infine, resta in stand-by anche il discorso legato a Marvin Cuni. L’attaccante sembrava un profilo già indirizzato verso Bari durante la gestione Vivarini, ma ora tutto è congelato. Servirà il via libera del nuovo allenatore, che vorrà prima chiarire modulo, principi di gioco e reali necessità dell’organico attuale.