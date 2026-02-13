Cesena-Venezia, i convocati di Stroppa: Yeboah ha recuperato. Assente Casas

“Le condizioni di Yeboah sono buone. Si è allenato, è a disposizione. Oggi abbiamo provato con qualcuno, domani mattina faremo un ulteriore step per vedere come stanno fisicamente i mezzi acciaccati e domani sera faremo la formazione migliore per incominciare e poi chi subentra deve fare la differenza”. L’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa nel corso della conferenza odierna ha fatto così il punto sulle condizioni dell’attaccante che dunque sarà regolarmente della gara anche se probabilmente partirà solo dalla panchina.

Unico assente rispetto alla scorsa gara l’attaccante Antonio Casas. Questa la lista dei 26 a disposizione per la trasferta di Cesena:

Portieri: Matteo Grandi, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic

Difensori: Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi

Centrocampisti: Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Matteo Dagasso, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Marko Farji, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli

Attaccanti: Andrea Adorante, John Yeboah, Lion Lauberbach