Sampdoria-Padova, i convocati di Gregucci: torna Giordano. Conferma per il baby Diop
Sono 24 i convocati del tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci per la sfida interna contro il Padova di domani. Rispetto alla gara infrasettimanale torna Giordano in difesa, mentre non c’è il giovane Casalino in mezzo al campo. Conferma invece per un altro giovanissimo come il difensore Diop, recentemente convocato dall’Under 18 italiana. Questa la lista completa:
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Riccio, Viti, Vulikic
Centrocampisti: Barak, Begic, Cherubini, Conti, Henderson, Ricci
Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri
