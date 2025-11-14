Bari, Dickmann: "Si è vista la voglia di lottare su ogni pallone, è quello che mancava"

Lorenzo Dickmann, terzino del Bari, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Pianetabari.com

Ci fai un bilancio di questa prima parte di stagione?

"All’inizio non abbiamo raccolto quello che speravamo, se non avessimo vinto con il Padova saremmo stati ultimi. Da lì è iniziato il nostro percorso, siamo migliorati sulla fase difensiva perché nelle ultime tre abbiamo subito un solo gol e raccolto punti. Poi però bisogna sempre migliorare, a La Spezia dovevamo fare meglio con l’uomo in più. C’è una solidità difensiva che ti fa fare un campionato diverso, bisogna lavorare quando si ha noi la palla".

Cosa non sta funzionando? Ti trovi bene nel nuovo modulo?

"Ci dev’essere equilibrio, prendevamo quasi sempre gol nei primi quindici/venti minuti. In B la fase difensiva porta le squadre a fare la maggior parte dei punti, a me piace giocare nel 3-5-2 perché mi spingo in avanti, ma mi piacciono entrambi i moduli. Con la palla dobbiamo avere le idee più chiare, ci stiamo lavorando, così come sulle preventive. Ma la sofferenza fa parte del calcio, non è magari bello ma in quel momento avevamo bisogno di compattezza e di portare quei punti che cercavamo".

In trasferta manca intensità?

"Siamo consapevoli che con l’arrivo dei risultati, dobbiamo fare di più e creare più azioni da gol. Su questo si lavora in settimana, si cercano i punti giusti da analizzare. Ma se all’inizio eravamo tanti giocatori nuovi oggi ci conosciamo meglio, e su questa strada dobbiamo lavorare per risolvere i nostri punti deboli".

In B oltre alla qualità conta il furore. Vi manca un po’?

"Nelle ultime partite si è vista la voglia di lottare su ogni pallone, è quello che mancava soprattutto all’inizio. In alcuni momenti si cerca qualcosa che magari non viene, non prendere gol ti aiuta a fare punti. Contano anche i calci piazzati. Su tutti questi fattori stiamo lavorando".

Questa squadra è nata per fare possesso. È compatibile con la B?

"Bisogna sporcarsi le mani in fase difensiva, lottare e cercare di non prendere gol. Poi noi abbiamo le qualità per giocare, a volte vengono fuori ma quelle dipendono soltanto da noi. Cerchiamo di portare in campo le idee che ci vengono trasmesse, che a volte si riesca a creare maggiormente azioni da gol quello dipende da partita a partita".