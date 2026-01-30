Chi è Lion Lauberbach, il nuovo attaccante del Venezia per puntare alla Serie A

Il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Lion Lauberbach, attaccante tedesco classe 1998, che si trasferisce a titolo definitivo dal KV Mechelen con un contratto fino al 30 giugno 2029 (con opzioni per un'altra stagione) per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

Nato a Erfurt, in Germania, il 15 febbraio 1998, Lauberbach è un centravanti alto e fisico (circa 1,94 m) capace di giocare anche come esterno d’attacco, con buona capacità di partecipare alla costruzione del gioco e nel gioco aereo.

Cresciuto nel settore giovanile del Rot-Weiß Erfurt, ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2017/18, prima di tuffarsi nel calcio dei campionati tedeschi tra FSV Zwickau, Holstein Kiel e Hansa Rostock.

La vera consacrazione è arrivata con l'Eintracht Braunschweig, dove tra il 2021 e il 2023 ha raccolto oltre 70 presenze e una buona dose di gol e assist, contribuendo alla promozione della squadra nella seconda divisione tedesca.

Nel 2023 si è trasferito al KV Mechelen, club belga di prima divisione, dove ha continuato a mostrarsi come un attaccante affidabile e con discreta continuità realizzativa (una ventina di gol complessivi tra campionato e coppe).

Lauberbach non è solo una punta “di peso”: oltre alla stazza, il suo repertorio comprende movimento tra le linee, partecipazione al gioco di squadra e la capacità di agire anche da ala quando serve, rendendolo una scelta tattica versatile per l’allenatore del Venezia.

Per i tifosi arancioneroverdi, Lauberbach rappresenta quindi un profilo esperto, con esperienza internazionale e fisicità - elementi che potrebbero rivelarsi preziosi nella corsa in Serie B e nel tentativo di puntare alla promozione diretta.