Avellino, Pandolfi e la firma all’ultimo secondo: “Ho passato una brutta mezz’ora”

Finale da film per il mercato dell’Avellino, protagonista di una trattativa chiusa letteralmente allo scadere. Nel corso di Sky Calcio Unplugged, il podcast di Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Lisa Offside, è stato ricostruito il clamoroso epilogo dell’operazione che ha coinvolto il club irpino, il Catanzaro e Luca Pandolfi, con il contratto depositato alle 20 e 50 secondi, ultimo atto utile della sessione.

A raccontare i momenti di tensione è stato lo stesso Di Marzio: "È stato l'ultimo contatto depositato. Io mi metto nei panni di questo ragazzo che stava a casa al telefono con procuratore e direttore che gli dicevano cosa succedeva. Non so come l’abbia vissuta, ma mi hanno detto male".

Successivamente Pandolfi è intervenuto telefonicamente, descrivendo l’ansia vissuta negli ultimi istanti della trattativa: “Pensandoci mi viene ancora un po’ d’ansia. Ho passato una brutta mezz’ora, poi fortunatamente è andata in porto non so come. Agli ultimi secondi pregavo, grazie ai segretari di entrambe le società ci siamo riusciti. La mia famiglia la mattina era già partita, l’accordo esisteva già ma negli ultimi minuti sembrava che l’operazione fosse saltata perché mancavano i tempi tecnici. Chiamavo l’agente ogni minuto, ero talmente teso che ho deciso di partire il giorno dopo".