Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, Pandolfi e la firma all’ultimo secondo: “Ho passato una brutta mezz’ora”

Avellino, Pandolfi e la firma all’ultimo secondo: “Ho passato una brutta mezz’ora”TUTTO mercato WEB
© foto di Uff. Stampa Cittadella
Luca Bargellini
Oggi alle 12:49Serie B
Luca Bargellini

Finale da film per il mercato dell’Avellino, protagonista di una trattativa chiusa letteralmente allo scadere. Nel corso di Sky Calcio Unplugged, il podcast di Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Lisa Offside, è stato ricostruito il clamoroso epilogo dell’operazione che ha coinvolto il club irpino, il Catanzaro e Luca Pandolfi, con il contratto depositato alle 20 e 50 secondi, ultimo atto utile della sessione.

A raccontare i momenti di tensione è stato lo stesso Di Marzio: "È stato l'ultimo contatto depositato. Io mi metto nei panni di questo ragazzo che stava a casa al telefono con procuratore e direttore che gli dicevano cosa succedeva. Non so come l’abbia vissuta, ma mi hanno detto male".

Successivamente Pandolfi è intervenuto telefonicamente, descrivendo l’ansia vissuta negli ultimi istanti della trattativa: “Pensandoci mi viene ancora un po’ d’ansia. Ho passato una brutta mezz’ora, poi fortunatamente è andata in porto non so come. Agli ultimi secondi pregavo, grazie ai segretari di entrambe le società ci siamo riusciti. La mia famiglia la mattina era già partita, l’accordo esisteva già ma negli ultimi minuti sembrava che l’operazione fosse saltata perché mancavano i tempi tecnici. Chiamavo l’agente ogni minuto, ero talmente teso che ho deciso di partire il giorno dopo".

Articoli correlati
Avellino, colpo in attacco: dal Catanzaro arriva Pandolfi a titolo definitivo Avellino, colpo in attacco: dal Catanzaro arriva Pandolfi a titolo definitivo
Avellino, si lavora per Pandolfi del Catanzaro: operazione in prestito con obbligo... Avellino, si lavora per Pandolfi del Catanzaro: operazione in prestito con obbligo
Empoli, ultimi dettagli per Pandolfi dal Catanzaro. E si lavora sempre per Maleh Empoli, ultimi dettagli per Pandolfi dal Catanzaro. E si lavora sempre per Maleh
Altre notizie Serie B
Avellino, Pandolfi e la firma all’ultimo secondo: “Ho passato una brutta mezz’ora”... Avellino, Pandolfi e la firma all’ultimo secondo: “Ho passato una brutta mezz’ora”
Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma... Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma completo
Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione
Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità
Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio
Serie B, Juve Stabia-Padova: ancora una volta Gomez non sarà a disposizione Serie B, Juve Stabia-Padova: ancora una volta Gomez non sarà a disposizione
Serie B, Frosinone-Venezia: duello al vertice, in palio punti pesanti per la promozione... Serie B, Frosinone-Venezia: duello al vertice, in palio punti pesanti per la promozione
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.2 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.3 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.6 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.7 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, i convocati di Italiano per la gara col Parma: assente il solo De Silvestri
Immagine news Serie A n.2 Dazn-Serie A, nessuna rottura in vista: i numeri migliorano, scenario diverso dalla Francia
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Derby importante anche per i tifosi"
Immagine news Serie A n.4 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri: "Romagnoli sta bene, giocherà". Le ultime su Zaccagni, Dele-Bashiru e Tavares
Immagine news Serie A n.6 Il Sassuolo ha speso 10 milioni per Bakola, Grosso: "Sa giocare a calcio, è forte e ha personalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Virtus Entella, i convocati di Chiappella: sono cinque gli indisponibili
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Pandolfi e la firma all’ultimo secondo: “Ho passato una brutta mezz’ora”
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma completo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Immagine news Serie C n.2 Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Immagine news Serie C n.3 Benevento, vittoria sul Picerno e futuro Floro Flores: il tecnico apre al rinnovo con Vigorito
Immagine news Serie C n.4 Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Immagine news Serie C n.5 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Immagine news Calcio femminile n.4 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano