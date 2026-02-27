Ad Avellino si ferma Pandolfi: l'attaccante potrebbe saltare le prossime tre gare

Tegola per l’Avellino e il neo tecnico biancoverde Davide Ballardini. Dopo l’infortunio di Armando Izzo, arrivato a gennaio e ancora in attesa dell’esordio con gli irpini, anche un altro neo acquisto del mercato di riparazione sì è fermato e dovrà saltare probabilmente tutte le tre gare in programma nella settimana che inizierà oggi.

Come si legge sui canali ufficiali del club il classe ‘98 “dopo aver accusato un fastidio in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale di sinistra”. Un problema che richiede 10-15 giorni di stop e che dunque costringerà Pandolfi a saltare le gare contro Juve Stabia, Venezia e Padova. Un problema in più per mister Ballardini, considerato che anche Andrea Favilli non è recuperato, in vista di un periodo intenso e decisivo del campionato.