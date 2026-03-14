Mantova, Modesto: "Avremmo potuto chiudere la gara, nel secondo tempo sono venuti fuori loro"

Francesco Modesto , tecnico del Mantova, ha parlato nel post-partita dopo il pareggio sul campo dell'Empoli: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, avremmo anche potuto chiudere la gara. Poi nel secondo tempo sono venuti fuori loro grazie a calciatori di grande livello, e su due occasioni abbiamo preso questi gol. L'atteggiamento dei ragazzi mi è comunque piaciuto, anche se ci siamo abbassati un po' troppo. In qualche frangente siamo stati un po' frettolosi".

Sui tifosi: "In generale ci teniamo stretti questo punto, ora pensiamo a recuperare e alla prossima partita con il Cesena. Tifosi? Da quando sono arrivato c'è sempre stata la spinta del pubblico, sia in casa che fuori. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine con tutte le nostre forze".