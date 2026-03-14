Rivoluzione a Cesena, parla il DG: "Mignani esonerato, domani il comunicato sul nuovo allenatore"

Corrado Di Taranto, direttore generale del Cesena, ha preso la parola in sala stampa al "Manuzzi" dopo il pareggio per 2-2 contro il Frosinone per annunciare un cambio alla guida tecnica della squadra: "La società ha deciso di sollevare dall'incarico mister Mignani e il suo staff. Li ringrazio per il lavoro profuso in questi 18 mesi e per l'ottima prestazione di oggi. Domani uscirà il comunicato sul nuovo allenatore, mentre stasera arriverà l'annuncio dell'esonero. La proprietà farà una conferenza stampa ufficiale, probabilmente giovedì attorno alle 14: ci sarà modo per porci domande a cui noi risponderemo. Mi sembrava giusto comunicare l'esonero di Mignani di persona".

Mignani paga a caro prezzo un periodo contrassegnato da parecchi risultati negativi, con ben sei sconfitte nelle ultime dieci gare e una vittoria che manca dalla sfida interna con il Pescara dello scorso 6 febbraio. Dopo aver "salvato" la propria panchina in occasione del match dello scorso weekend contro il Modena, questa volta non è bastata nemmeno una gran prova dei suoi ragazzi contro il Frosinone a far cambiare idea alla dirigenza, che ha dunque optato per l'esonero. In attesa che si completi il quadro della trentesima giornata, il Cesena è ottavo in classifica con 40 punti, a -1 dalla Juve Stabia e a +3 sul Sudtirol, impegnato domani tra le mura amiche contro il Pescara.