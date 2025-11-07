Empoli, Dionisi: “Serve mentalità e coraggio. Gara difficile: il gruppo farà la differenza”

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani al 'Castellani' contro il Catanzaro. Ecco quanto evidenziato da EmpoliChannel:

“A Chiavari abbiamo perso prima di giocare. Dobbiamo cambiare mentalità. Abbiamo analizzato la gara di Chiavari, che abbiamo perso, ma le risposte devono arrivare in partita. In allenamento ci alleniamo bene, ma noi dobbiamo dimostrare più freschezza e qualità mentali. Se hai un approccio come quello di Chiavari, difficilmente la gara va bene.

Un giocatore che vince le partite da solo non ce l’ha nessuno. Per questo il gruppo conta. Ogni gara ha la sua storia. Chi doveva essere trainato si trova a trainare. Dobbiamo cambiare a livello di mentalità e coraggio. Sono caratteristiche imprescindibili in una squadra giovane ma di grande qualità. Non dobbiamo dimenticare Chiavari, proprio per non ripeterci.

Il Catanzaro arriva da tre vittorie, due delle quali contro squadre considerate favorite. Sarà una gara difficile ma bella. Loro non vincono da Empoli, soprattutto in casa, ma nessun risultato è scontato. Hanno Iemmello, un giocatore che vale un 9 per la finalizzazione e un 10 per la rifinitura. E hanno giovani bravi. La Serie B è un campionato equilibrato: ogni gara va giocata senza portarsi dietro le scorie della partita precedente.

Ebuehi ovviamente è out. È venuto a salutarci stamani. Haas, Nasti, Ceesay e Lovato invece ci sono. Chiaramente dobbiamo vedere in che modo inserirli. Averli rimessi dentro all’allenamento è molto importante”.