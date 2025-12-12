Empoli, Dionisi: "La Juve Stabia in casa rende la vita dura a tutti. Ci serva la lezione di Chiavari"

Vigilia di gara per l'Empoli, che domani farà visita alla Juve Stabia, nel match della 16ª giornata del campionato di Serie B, che vedrà gli azzurri in scena allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia: fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00.

Del confronto, in conferenza stampa, ha così parlato mister Alessio Dionisi: "Sarà una gara difficile, come quella di Chiavari, che non abbiamo approcciato come avremmo dovuto: abbiamo avuto quell'esperienza, su un campo simile, e contro una squadra esperta e intensa, che nel loro campo ha reso la vita difficile a tutti. Dovremmo essere più prestativi su un campo sintetico, non basterà quando fatto con il Palermo, dovremmo avere un approccio giusto cambiando però il risultato finale. E crederci un po' di più fino alla fine, gli episodi son sempre determinanti".

Aggiunge: "Vorrei vedere una squadra che dà continuità nell'intensità, nel coraggio, nell'atteggiamento, nell'andare avanti, nel giocare di squadra. Dobbiamo sempre guardare lungo, non trascurando nessun dettaglio ed evitando di buttare minuti di gara come fatto l'ultima volta: la Juve Stabia in casa fa numeri impressionanti, dovremmo tenerne di conto".

Andando alla squadra: "A parte Curto ed Ebuehi, che ha ripreso ad allenarsi con la squadra in settimana, tutti gli altri sono disponibili, anche qualche influenzato, tipo Popov".