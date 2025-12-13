Empoli, Alessio Dionisi: "Dobbiamo trovare un po’ di continuità e di equilibrio"

Sconfitta esterna per l'Empoli nella sedicesima giornata del campionato di Serie BKT. La formazione di Alessio Dionisi cede per 2-0, offrendo una prestazione sottotono e priva di spunti offensivi significativi. I toscani non sono quasi mai riusciti a impensierire la difesa avversaria, mentre il reparto arretrato è apparso distratto e vulnerabile in occasione delle due reti che hanno deciso l'incontro. Un altro passo falso che richiede un'immediata reazione da parte dei toscani, che attualmente vedono a solo 5 punti la zona dei playout.

Ai microfoni, Mister Dionisi ha analizzato la partita al termine dei novanta minuti: “Non è stata una bella partita, sapevamo della difficoltà e del fatto che in casa loro rendono la vita difficile a tutti. Ci siamo complicati la gara perchè su una situazione, da corner, dove non sappiamo nemmeno come sia andata a finire in porta, da li abbiamo concesso e perso un po’ di duelli nel primo tempo. Questo non ci ha permesso di essere efficaci e pericolosi davanti. C’è da dire che la partita è stata condizionata anche per i due cambi forzati e speriamo che sia Edoardo che Matteo non stiano fuori a lungo.” Queste le parole del tecnico riportate da pianetaempoli.it; “Nel secondo tempo volevamo riprenderla ed eravamo anche partiti bene, nelle pressioni e nella riconquista del pallone, poi il secondo gol ci ha un po’ rallentato. Devo dire che però ci abbiamo creduto fino alla fine nel cercare di far gol e riprenderla e qualche occasione l’abbiamo avuta. Purtroppo siamo stati poco bravi ed abbiam perso giustamente.“

In vista dell’incontro con il Mantova: “Sappiamo che tutte le gare sono complicate, la categoria non ti permette nè di rilassarti nè tantomeno di guardare indietro. Testa alla prossima sapendo che non è finito oggi il campionato cosi come non lo era dopo le tre vittorie. Adesso veniamo da due sconfitte, dobbiamo trovare un po’ di continuità e di equilibrio nello star dentro le partite ed anche a muovere la classifica con un punto. Oggi andiamo via delusi della partita perchè potevamo far di più anche sapendo delle difficoltà contro una squadra che in casa fa bene. Non abbiamo concesso molto ma abbiamo fatto poco, soprattutto nel primo tempo, per metterli in difficoltà.“