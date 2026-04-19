Il ritiro ha dato i suoi frutti. Lo Spezia pensa di proseguirlo come caldeggiato da D'Angelo

“Sul ritiro ritengo che, visto che vogliamo giocarci le nostre possibilità fino alla fine e giocare al massimo delle nostre possibilità, quindi non vogliamo lasciare nulla di intentato: l'intenzione pertanto è quella di proseguire”. Nella giornata di ieri il tecnico dello Spezia Luca D'Angelo ha aperto alla possibilità di prolungare quel ritiro che sembra aver compattato la squadra e portato alla netta e larga vittoria contro il SudTirol nell'ultimo turno di campionato.

Come riferisce Spezia1906.com la squadra, dopo il turno di riposo di oggi, nella giornata di domani si ritroverà a Follo per una seduta di scarico pomeridiana e poi si deciderà se proseguire con il ritiro anche in vista della sfida contro il Catanzaro. Una soluzione per la quale propende appunto l'allenatore ligure.