L'esordio quasi da sogno di Colpo col Modena: 4' e un gol annullato per il classe 2008

Dopo il centrocampista Samuel Wiafe, in casa Modena ha esordito anche un altro classe 2008 che si sta mettendo in luce con la maglia della Primavera: si tratta dell'attaccante Edoardo Colpo. Dopo la prima convocazione in occasione della trasferta a Bolzano contro il SudTirol, il tecnico Andrea Sottil ha deciso di far esordire il giovane nella sfida contro il Frosinone facendogli giocare gli ultimi quattro minuti più recupero.

Pochi minuti, ma molto densi visto che Colpo aveva anche segnato il gol del 2-2 allo scadere vedendoselo però annullare dall'arbitro. Oltre a quello il classe 2008 aveva guadagnato anche un giallo pochi minuti prima.

Un ulteriore segnale dell'attenzione per i giovani del proprio vivaio da parte sia del tecnico Sottil sia dello stesso club che oltre al presente guarda anche al futuro consapevole che la crescita complessiva della squadra passa anche dalla valorizzazione dei giovani per costruire il futuro in casa e, un domani, mettere a segno plusvalenze importanti.