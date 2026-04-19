Virtus Entella corsara a Empoli: Guiu gela il Castellani. Al 45° è 1-0 per i liguri

La Virtus Entella chiude in vantaggio di una rete il primo tempo del posticipo di Serie B del Castellani contro l'Empoli: a decidere i primi 45' è una rete di Guiu dopo poco più di dieci minuti.

Il gol del vantaggio dei liguri arriva poco prima del quarto d'ora con Guiu bravo ad approfittare di un errore di Moruzzi che con un colpo di testa mette in difficoltà il suo portiere Fulignati, che si salva in maniera miracolosa una prima volta, ma nulla può sullo spagnolo che di testa segna il gol dell'1-0 su assist di Mezzoni. La risposta dei toscani arriva una decina di minuti dopo prima con Hass che vede il suo tiro respinto dalla difesa e poi con Lovato che di testa spreca dopo l'uscita a vuoto di Del Frate.

SERIE B - 35ª GIORNATA

Sampdoria-Monza 0-3

5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna

Bari-Venezia 0-2

20' e 45+2' Haps, 52' Adorante

Mantova-Avellino 0-2

63' Missori, 86' Favilli

Modena-Frosinone 1-2

41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)

Spezia-Sudtirol 6-1

8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio

Palermo-Cesena 2-0

9' e 71' Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)

Carrarese-Pescara 2-2

19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)

Domenica 19 Aprile 2026

Padova-Reggiana 1-0

80' Seghetti

Empoli-Virtus Entella 0-1

13' Guiu