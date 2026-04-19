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Virtus Entella corsara a Empoli: Guiu gela il Castellani. Al 45° è 1-0 per i liguri

Virtus Entella corsara a Empoli: Guiu gela il Castellani. Al 45° è 1-0 per i liguriTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:21Serie B
Tommaso Maschio

La Virtus Entella chiude in vantaggio di una rete il primo tempo del posticipo di Serie B del Castellani contro l'Empoli: a decidere i primi 45' è una rete di Guiu dopo poco più di dieci minuti.

Il gol del vantaggio dei liguri arriva poco prima del quarto d'ora con Guiu bravo ad approfittare di un errore di Moruzzi che con un colpo di testa mette in difficoltà il suo portiere Fulignati, che si salva in maniera miracolosa una prima volta, ma nulla può sullo spagnolo che di testa segna il gol dell'1-0 su assist di Mezzoni. La risposta dei toscani arriva una decina di minuti dopo prima con Hass che vede il suo tiro respinto dalla difesa e poi con Lovato che di testa spreca dopo l'uscita a vuoto di Del Frate.

SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Bari-Venezia 0-2
20' e 45+2' Haps, 52' Adorante
Mantova-Avellino 0-2
63' Missori, 86' Favilli
Modena-Frosinone 1-2
41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio
Palermo-Cesena 2-0
9' e 71' Pohjanpalo
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)
Carrarese-Pescara 2-2
19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)

Domenica 19 Aprile 2026
Padova-Reggiana 1-0
80' Seghetti
Empoli-Virtus Entella 0-1
13' Guiu

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