TMW Ryan Fosso vola in Austria: lo Sturm Graz brucia la concorrenza, nulla da fare per l'Empoli

Ryan Fosso è pronto a iniziare una nuova avventura. Il centrocampista svizzero classe 2002 sta firmando in queste ore con lo Sturm Graz, che ha chiuso l’operazione anticipando una folta concorrenza europea. In uscita dal Fortuna Sittard, il mediano era finito nel mirino di diversi club, anche in Italia, dove l’Empoli aveva manifestato un interesse concreto.

Il club toscano aveva individuato in Fosso un profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo: un giocatore giovane ma già rodato, duttile tatticamente e con spiccate qualità difensive. Gli azzurri avevano avviato un sondaggio con la società olandese per un’operazione in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo in caso di promozione in Serie A al termine della stagione, ma il recente cambio ai vertici dell’area sportiva empolese - con l’arrivo di Stefano Stefanelli al posto di Roberto Gemmi - ha rallentato l’affondo decisivo, aprendo la strada agli austriaci.

Fosso può agire sia come mediano in una linea a due sia come centrale in un centrocampo a cinque, caratteristiche che lo hanno reso appetibile anche in Bundesliga, dove era stato seguito dal Borussia Mönchengladbach, oltre che dal Kaiserslautern in Zweite Liga. Cresciuto nello Young Boys senza però mai esordire in prima squadra, Fosso si è affermato con la maglia del Vaduz, collezionando 78 presenze e 8 reti. In Eredivisie ha poi totalizzato 51 presenze e un gol con il Fortuna Sittard, confermandosi come uno dei profili emergenti più interessanti del panorama svizzero. Ora, per lui, una nuova sfida in Austria.