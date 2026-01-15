Ufficiale Niente Empoli, Ryan Fosso vola in Austria: lo svizzero firma con lo Sturm Graz

LoSturm Graz rinforza il proprio centrocampo con un innesto di qualità e prospettiva. Il club austriaco ha annunciato l’ingaggio di Ryan Fosso, che arriva con effetto immediato e ha firmato un contratto di lunga durata con i bianconeri.

Classe 2001, doppia cittadinanza svizzera e camerunese, Fosso proviene dal Fortuna Sittard, dove ha maturato un’esperienza significativa nella Eredivisie olandese. Con il club dei Paesi Bassi ha collezionato 53 presenze ufficiali, mettendosi in evidenza per atletismo, dinamismo e capacità di lettura del gioco, qualità che lo hanno reso uno dei profili più interessanti nel suo ruolo.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza dello Sturm Graz. Il direttore sportivo Michael Parensen ha sottolineato come Fosso rispecchi pienamente le caratteristiche cercate: "Ryan porta con sé grande atletismo, intelligenza tattica, dinamismo e mentalità. Nonostante i suoi 23 anni ha già accumulato esperienza ad alto livello e ha dimostrato il suo valore in uno dei campionati più competitivi d’Europa. Siamo convinti che sia perfettamente in linea, sia sportivamente che umanamente, con il nostro progetto".

Anche il giocatore, che era stato cercato anche dall'Empoli, guarda con entusiasmo alla nuova avventura in Austria: "Sono molto felice per la fiducia che il club ha riposto in me. Lo Sturm Graz è una grande realtà del calcio austriaco, con ambizioni anche a livello internazionale. Darò il massimo per aiutare la squadra e raggiungere insieme obiettivi importanti".