Empoli, obiettivo Silletti in caso di partenza di uno fra Obaretin e Curto
Movimenti in difesa anche in casa Empoli. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il club toscano potrebbe puntare su Enrico Silletti, classe 1997 dell’Altamura, qualora dovesse concretizzarsi la partenza di uno tra Edward Obaretin e Marco Curto.
Il primo è finito nel mirino dell’Verona, mentre il secondo è seguito con interesse dallo Spezia. Proprio il club ligure, però, prima di affondare il colpo potrebbe chiudere un’uscita importante: il centrocampista Adam Nagy è infatti nel mirino del Ferencváros, formazione di Serie A ungherese. Un intreccio di mercato che potrebbe sbloccare più operazioni a cascata.
