Ufficiale
Padova, preso Silletti a titolo definitivo dal Team Altamura. In Puglia fino a giugno
TUTTO mercato WEB
Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dal Team Altamura del difensore classe 1997 Enrico Silletti; Il giocatore ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2029. Contestualmente Silletti viene trasferito a titolo temporaneo al Team Altamura fino al 30 giugno 2026.
Enrico Silletti nasce a Santeramo in Colle (Bari) il 2 dicembre 1997 ed è un difensore di 189 cm ed in carriera ha vestito le maglie di Bari, Matera, Castelfidardo, San Severo, Rotonda, Gravina, Audace Cerignola, Bitonto, Martina e Team Altamura.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
3 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile