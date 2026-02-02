Ufficiale Padova, preso Silletti a titolo definitivo dal Team Altamura. In Puglia fino a giugno

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dal Team Altamura del difensore classe 1997 Enrico Silletti; Il giocatore ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2029. Contestualmente Silletti viene trasferito a titolo temporaneo al Team Altamura fino al 30 giugno 2026.

Enrico Silletti nasce a Santeramo in Colle (Bari) il 2 dicembre 1997 ed è un difensore di 189 cm ed in carriera ha vestito le maglie di Bari, Matera, Castelfidardo, San Severo, Rotonda, Gravina, Audace Cerignola, Bitonto, Martina e Team Altamura.