TMW Entella beffata per la difesa? Inserimento a sorpresa del Padova per Silletti del Team Altamura

Come già avevamo anticipato nei giorni scorsi, sembrava tutto fatto tra Virtus Entella e Team Altamura per l'acquisto, da parte dei liguri, del difensore Enrico Silletti, che - dopo la firma su un contratto di tre anni e mezzo - sarebbe rimasto in prestito in Puglia fino a fine stagione, ma, non essendo chiusa definitivamente la trattativa, ecco la possibile beffa per i Diavoli Neri. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sul giocatore c'è stato l'inserimento a sorpresa del Padova, che domani proverà a stringere per il tesseramento del classe 1997.

È infatti in programma domani un incontro tra il Ds biancoscudato Massimiliano Mirabelli e la dirigenza del Team Altamura, che oggi, allo stadio per la gara contro l'Atalanta U23, annoverava non solo il citato dirigente dei veneti ma anche il Direttore Sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi, che rischia però di essere battuto dalla concorrenza. Sarà quindi un lunedì decisamente caldo per le compagini chiamate in causa.

Attenzione poi, il giocatore ha iniziato a essere sondato anche da Catanzaro, Reggina ed Empoli, ma le tre compagini sembrano comunque più defilate rispetto alle altre due, che in un testa a testa si giocheranno il calciatore. Non resta che attendere.