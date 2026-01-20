Empoli, occhi in casa Team Altamura per la difesa: piace il capitano Silletti

Con l’Hellas Verona in pressing per prelevare Nosa Obaretin in casa Empoli ci si guarda attorno alla ricerca di un possibile sostituto del calciatore di proprietà del Napoli. La dirigenza azzurra starebbe visionando in particolare un centrale che milita in Serie C: il suo nome è Enrico Silletti attuale capitano del Team Altamura dove ha collezionato 21 presenze in questa stagione con anche un gol all’attivo. Lo riferisce Pianetaempoli.it.

Il classe ‘97 nelle ultime due stagioni sta mostrando grande solidità e continuità di rendimento al centro della retroguardia pugliese che lo ha fatto esordire fra i professionisti dopo una lunga gavetta in Serie D con le maglie di Castelfidardo, San Severo, Gravina, Audace Cerignola, Bitonto e Martina. Il giocatore si inserirebbe perfettamente nel contesto tattico dell’Empoli visto che è abituato a una difesa a tre dove può ricoprire sia il ruolo di centrale sia quello di centrale di destra.

Per Silletti, che piace anche al Catanzaro, si potrebbe dunque prospettare un ulteriore salto di categoria dopo solo un anno e mezzo fra i professionisti.