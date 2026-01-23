Entella, Chiappella: "Giocare a porte chiuse ha incidenza diversa, ma la Juve Stabia è forte"

Quattro punti nelle ultime due partite, e squadra in crescita: così, la Virtus Entella, domani, si presenterà sul campo della Juve Stabia, avversaria della 21ª giornata del campionato di Serie B. Il match si giocherà al 'Menti' di Castellammare di Stabia, con fischio di inizio fissato alle ore 15:00, e dello stesso ha parlato in conferenza stampa mister Andrea Chiappella.

Ecco le sue parole: "Sicuramente arriviamo da due settimane ottime dal punto di vista delle prestazioni e dei punti, ma questo è forse il tranello più grande sul quale dobbiamo lavorare e sul quale abbiamo lavorato. Dobbiamo pensare di gara in gara, quindi resettare ogni volta e ripartire sempre più forti, sapendo che questa gara sarà molto complicata. Affronteremo una squadra in salute, sia capace di aggredirti uomo a uomo che in grado di fare un'ottima proposta, dovremmo essere bravi a fare un'ottima prestazione".

Una Juve Stabia che in casa non ha mai perso, ma domani il match sarà senza pubblico: "Il fattore a porte chiuse ha un'incidenza diversa, ma dobbiamo essere bravi a concentrarci su noi stessi e fare la prestazione ricercando quello che abbiamo fatto in settimana. La squadra sta bene, i ragazzi sul campo portano tanta bontà, e anzi, in settimana abbiamo dato minutaggio a giocatori che avevamo gestito".