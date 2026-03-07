Virtus Entella, Chiappella: "I ragazzi hanno fatto un capolavoro. Loro in salute"
Il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella ha parlato al termine della sfida vinta contro il Sudtirol per 0-1. Di seguito le sue parole riportate da Entellatube.
"Credo che oggi i ragazzi abbiano fatto un grandissimo capolavoro. Abbiamo affrontato una squadra in salute, che ha messo in difficoltà chiunque e che veniva da una vittoria importante. Non era facile, loro sono una squadra fisica che ti impegna per tutti i 95' minuti. Siamo riusciti poi a proporci con continuità e l'abbiamo sbloccata nel nostro momento migliore. Per quello che hanno fatto i ragazzi a livello di qualità e carattere è stato davvero un capolavoro".
