Entella, Chiappella: "SudTirol squadra più in forma del momento. Sarà gara simile all'andata"

Alla vigilia della sfida contro il SudTirol, in casa Virtus Entella è stato mister Andrea Chiappella a fare il punto della situazione: "Quando si vince l'umore è alto e dà una mano ad affrontare poi gli allenamenti, ma tra le tante virtù di questa squadra c'è sempre stata la voglia di riproporsi settimanalmente, anche dopo sconfitte pesanti o passaggi negativi, ho un gruppo con valori importanti. Poi, sappiamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato, l'ho detto sin dall'inizio che ha raccolto meno di quanto ha prodotto, ma noi siamo determinati a fare del nostro meglio".

Sulla partita e sull'avversario aggiunge poi: "Hanno sempre fatto grandi prestazioni, la sfida di andata è un po' l'esempio di quello che ci aspetta domani: affronteremo una squadra molto fisica, che sa occupare in maniera ottimale il campo in tutte e due le fasi, mi aspetto una gara simile a quella vista prima di Natale".

I Diavoli Neri dovranno però affrontare alcune assenze, anche se il tecnico non si sbilanci sui singoli: "Le rotazioni si fanno perché si cerca di schierare sempre la miglior formazione non solo a livello tattico ma anche psicologico. Gli imprevisti poi succedono ma da questo si devono trarre delle opportunità, no vedere degli impicci. E domani faremo così".