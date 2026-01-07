Venezia, accordo con il Napoli per il prestito di Ambrosino. Sarà rinnovato in caso di Serie A

Ci siamo per lo sbarco dell’attaccante Giuseppe Ambrosino al Venezia, che dunque si appresta a salutare il Napoli dopo una prima parte di stagione in cui ha visto il campo solo in quattro occasioni fra Serie A e Coppa Italia.

Come riferisce Sky Sport il classe 2003 si trasferirà in laguna con la formula di un prestito che si rinnoverà obbligatoriamente in caso di promozione in Serie A degli arancioneroverdi. Da capire se sarà inserita anche una clausola per il riscatto del calciatore che è legato agli azzurri fino al 2030 dopo il rinnovo firmato nell’ottobre scorso. La trattativa fra le parti è chiusa con il giocatore, che non è stato convocato per la sfida contro l’Hellas Verona, che già domani potrebbe essere ufficializzato dai veneti.