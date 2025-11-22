Parma, Cuesta sul portiere: "Potete scrivere che giocherà Corvi ma lo vedremo domani"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato del capitolo portiere con l'arrivo di Guaita: "Sarà come tutti nello spogliatoio, per aggiungere valore alla squadra - si è soffermato il mister della formazione emiliana -. Si è appena inserito e sarà con noi domani, non so se sarà a disposizione per ua questione di transfer. Adesso deve adattarsi al nostro ambiente, ha già fatto il suo primo allenamento. Siamo certi che aggiungerà valore sia in campo che fuori, la sua esperienza può aiutare. Deve essere un valore aggiunto".

Quanto ha influito il fatto che Guaita sia spagnolo?

"Zero! In questo caso il mercato era limitato, la società ha fatto un grande sforzo per essere tutti nella stessa direzione ed essere competitivi in ogni mo,ento. Abbiamo sfruttato questa opportunità per alzare il livello. Dentro queste possibilità sentiamo che Vicente fosse la scelta più giusta, per l'esperienza e le qualità tecniche".

Sarà uno stimolo per Corvi?

"Secondo me crea fiducia, perché sai che hai compagni che ti possono aiutare a allenarti meglio ed essere sempre al livello più alto. Per questo abbiamo scelto così".

Possiamo scrivere che gioca Corvi?

"Lo potete scrivere, ma lo vedremo domani!".

