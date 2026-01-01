TMW Entella vicina all'accordo con Silletti. Che fino a giugno rimarrà in prestito al Team Altamura

Pesca ancora dalla Serie C la Virtus Entella, che stavolta guarda in casa Team Altamura per un rinforzo in ottica futura. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club ligure è a un passo dall'accordo con i pugliesi per il difensore Enrico Silletti, che non vestirà però in immediato la maglia dei Diavoli Neri: l'operazione sarà sì a titolo definitivo, ma il giocatore classe 1997 rimarrà in Puglia fino a giugno con la formula del prestito. Per lui, con i liguri, tre anni e mezzo di contratto.

Un accordo, quello valevole fino al 2029, che certifica anche la volontà di programmazione della compagine guidata dal presidente Antonio Gozzi, e che, come dicevamo, ha pescato in Serie C per quasi tutti gli acquisti, eccezion fatta per Niccolò Squizzato che è arrivato a titolo definitivo dal Pescara. Ma a titolo definitivo, sono arrivati anche Mattia Alborghetti dalla Giana Erminio, Riccardo Turicchia dalla Juventus Next Gen e Luigi Cuppone, prelevato dall'Audace Cerignola e strappato a una folta concorrenza.

A ogni modo, cresce ora l'attesa per l'annuncio di Selleri, che potrebbe però non essere l'ultimo innesto di questa finestra di calciomercato di riparazione che si concluderà poi il prossimo 2 febbraio alle ore 20:00. Al gong conclusivo di questo mese di operazioni, non manca ormai molto.