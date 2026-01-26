Ufficiale
Frosinone, fatta per Seydou Fini: arriva in prestito fino a giugno dal Genoa
TUTTO mercato WEB
Innesto dalla Serie A per il Frosinone. Ecco la nota ufficiale del club ciociaro:
Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Seydou Fini. L’attaccante, classe 2006, arriva a titolo temporaneo.
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
