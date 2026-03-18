Atalanta travolta dal Bayern: 10 gol subiti record negativo per una squadra di Serie A in Europa

Non è stato un doppio confronto semplice, quello vissuto dall'Atalanta contro il Bayern Monaco per gli ottavi di Champions League, tra l'andata di martedì scorso e il ritorno di questa sera. Dopo l'1-6 subito a domicilio alla New Balance Arena, la Dea ha infatti perso 4-1 la sfida del ritorno, per un punteggio aggregato di 10-2.

E la squadra di Palladino in tal senso, sottolinea il portale di raccolta statistica applicata al calcio Opta, ha toccato un primato negativo assoluto per il calcio italiano. Mai infatti prima d'ora era capitato a una squadra di Serie A di incassare dieci reti in un doppio confronto a eliminazione diretta nelle coppe europee. Per quella che suona come una vera e propria lezione e un bagno di umiltà, a proposito di certe distanze che esistono.